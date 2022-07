Inter, colloquio Skriniar-Ausilio: la trattativa con il PSG è in fase di stallo

Il dirigente nerazzurro ha ribadito chiaramente la linea in questo momento: non è stata l'Inter ad aver messo in vendita Skriniar, ma è il PSG che si è fatto avanti. I nerazzurri hanno fatto il prezzo - da cui non scenderanno - ma l'offerta con quella cifra non è ancora arrivata. Arriverà? Non si sa ancora con certezza: nella giornata di ieri, Skriniar ha incontro in un importante hotel di Milano alcuni intermediari che stanno lavorando alla trattativa, ma per sbloccarla servirà l'offerta da almeno 70 milioni di euro. L'Inter, appunto, detta le regole.