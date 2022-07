Mercato – Inter, c’è “l’intrigo Dybala”: un altro club si aggiunge alla corsa

L'Inter rimane in pole position per Paulo Dybala ma quest'attesa fa soltanto aumentare la concorrenza. Sappiamo che i nerazzurri hanno messo in stand-by l'operazione per la Joya: l'obiettivo è liberare ulteriore spazio in attacco. Il profilo di Dybala è però molto ambito sul mercato e molte squadre di Serie A stanno sondando il terreno.