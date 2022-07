Mercato – Nome a sorpresa per l’Inter: proposto David Luiz, il club valuta

La settimana prossima il PSG tenterà l'affondo per Milan Skriniar. L'Inter potrebbe perdere anche Stefan de Vrij (Manchester United da monitorare in tal senso) e si prospetta una vera e propria rivoluzione in difesa per i nerazzurri. I nuovi acquisti in difesa potrebbero essere addirittura tre e, secondo La Gazzetta dello Sport, spunta anche un nome a sorpresa.