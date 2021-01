GdS – Casting quarta punta, Pellé o Eder: Conte “pesca” dalla sua Italia? Occhio all’assist di Suning

Andrea Pinamonti con ogni probabilità lascerà l’Inter nella finestra invernale di calciomercato, la dirigenza nerazzurra così è al lavoro per regalare a Conte un nuovo rinforzo in attacco.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i due nomi monitorati con attenzione arrivano entrambi dalla Cina. Graziano Pellè, da poco svincolatosi dallo Shandong Luneng, conserva un particolare feeling con Conte dopo l’exploit agli Europei del 2016.

Il secondo nome è quello di Eder, che ha già vestito in passato la maglia nerazzurra, partner d’attacco di Pellé nell’Italia contiana che tanto bene ha fatto in quegli Europei. Anche lui è sulla via del ritorno dopo il taglio degli stipendi in Cina, al momento la pista non è da ritenere caldissima ma visto che Eder è comunque a libro paga di Suning, potrebbe diventare un’occasione negli ultimi giorni di mercato.

