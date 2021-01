GdS – Rebus Eriksen, conferme su Ajax e Wolverhampton. Contatti con l’entourage ma l’addio resta in stand by

Cristian Eriksen resta uno dei pezzi più pregiati di questa finestra invernale di calciomercato ma al momento tutto è in stand by in casa Inter.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, trovano conferme le indiscrezioni sui sondaggi da parte di Ajax e Wolverhampton con l’entourage del fantasista danese, finito ai margini del progetto tecnico nerazzurro.

Ma al momento non si registrano particolari movimenti e la situazione resta in fase di stallo. L’Inter è in cerca di un acquirente per sistemare Eriksen ma non sarà facile visto lo stipendio da 7,5 milioni di euro percepito dall’ex Tottenham.

