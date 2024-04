Enigma Correa, l’Inter non perde le speranze: “Interesse dall’Arabia”

Giunti quasi al termine del prestito di Joaquin Correa al Marsiglia, le possibilità di un riscatto da parte dei francesi sono davvero remote. L’obbligo di acquisto a titolo definitivo da 10 milioni, infatti, scatterebbe solamente in caso di qualificazione in Champions League. Ad oggi, considerato il ritardo di dieci punti sul terzo posto in Ligue 1, la strada meno tortuosa per raggiungere l’obiettivo sembra essere l’Europa League che vedrà il Marsiglia vedersela in questo mese ai quarti di finale con il Benfica.

In ogni caso, come spiegato da La Gazzetta dello Sport, l‘Inter si starebbe già preparando ad un ritorno del Tucu Correa ad Appiano Gentile. Come sappiamo, dalla prossima estate l’argentino peserà 8 milioni di euro a bilancio, per cui i nerazzurri non potranno accettare offerte inferiori per non generare minusvalenza.

Uno spiraglio, però, potrebbe arrivare dall’Arabia Saudita. Già sulle tracce dell’ex Lazio la scorsa estate, dal calcio del Golfo sarebbe arrivato qualche timido interesse all’Inter per il cartellino di Correa. Un addio dell’argentino a titolo definitivo, oltre ad arricchire il tesoretto destinato dai nerazzurri al prossimo mercato, risolverebbe un problema che va avanti ormai da qualche stagione.