L’Inter sorpassa Milan e Juve su Buongiorno: c’è un solo ostacolo

Entrato di prepotenza nell’ultima stagione a suon di ottime prestazioni sul taccuino di mercato dell’Inter, Alessandro Buongiorno è insieme a Scalvini uno dei giovani difensori più interessanti sul panorama italiano.

Ormai in pianta stabile nel giro della Nazionale di Luciano Spalletti, il centrale del Torino ha grande mercato intorno a sé. Dopo aver rifiutato la corte dell‘Atalanta appena un anno fa ed essere stato vicino al Milan lo scorso gennaio, su Buongiorno negli ultimi tempi è schizzata l’Inter in pole position.

Come raccontato questa mattina da Tuttosport, ad oggi la pista nerazzurra sembra essere più concreta rispetto a quella rossonera. Da scartare, invece, l’ipotesi Juventus, considerato il forte legame tra il difensore e il popolo Toro.

Ad ostacolare l’affare con il Torino è in questo momento la valutazione da 40 milioni di euro fatta per il cartellino di Buongiorno. Da parte dell’Inter rimane la convinzione di poter chiudere per una decina di milioni in meno, ma in ogni caso ai nerazzurri servirà del tempo prima di capire realmente la propria capacità economica per affrontare l’operazione.

L’opinione di Passione Inter

Che Buongiorno sia uno dei centrali preferiti dall’Inter sul mercato, non è affatto un mistero. Ma, come già spiegato in più occasioni, al valutazione molto alta del Torino per il suo cartellino rende l’affare complicato in partenza. Anche per questa ragione il club nerazzurro sta mantenendo calda la pista che porta ad un futuro parametro zero di grande affidabilità come Mario Hermoso per la propria retroguardia.