Caso Taremi, UFFICIALE: “Visite? Non gioca per un altro motivo”

Dopo la notizia circolata nelle scorse ore, secondo cui il Porto avrebbe deciso di far fuori Mehdi Taremi da qui al termine della stagione come conseguenza dell’accordo già raggiunto a parametro zero con l’Inter, è arrivata una risposta ufficiale da parte di Sergio Conceicao. Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo per 1-0 sul Vitoria all’andata delle semifinali di Coppa del Portogallo, l’allenatore portoghese ha fatto chiarezza sulla gestione del centravanti iraniano nelle ultime settimane smentendo diverse voci.

Queste le sue parole su Taremi: “È un’opzione, probabilmente potrebbe esserci nella prossima, dipende dal suo stato fisico, da come è tornato dalla Nazionale, da come sta lavorando e sto prestando attenzione a questo. Ho visto e letto quel messaggio, che Taremi è andato a fare le visite e che sono triste per lui. No, non sono triste per nessuno. Ha un contratto fino a giugno e fino a giugno è un giocatore del Porto e conto su di lui, come ho contato su tutti gli altri che se ne sono andati nei miei sette anni. Non c’è controversia. È una questione di forma, di lavoro di qualità e avrà le sue opportunità fino alla fine della stagione. Credo che giocherà, perché è un giocatore di estrema qualità e può aiutarci“.