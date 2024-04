Retroscena Taremi: il Porto fa un dispetto all’Inter

Ormai non ci sono più dubbi sul futuro di Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano firmerà un contratto con l’Inter al termine della stagione, quando si svincolerà a costo zero dal Porto. Un trasferimento già scritto, che i lusitani, però, non sembrano gradire particolarmente.

Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, tra Taremi e il Porto il rapporto sembra essersi deteriorato in modo definitivo, tanto che dopo la Coppa d’Asia si sarebbe arrivato a un vero e proprio strappo. Lo dimostrano i soli 54 minuti collezionati in tutto il 2024.

E non si tratta di problemi fisici. L’iraniano si è dovuto fermare nelle scorse settimane per un problema fisico, ma le ultime due esclusioni dalla lista dei convocati consecutive sono di natura puramente tecnica e sono legate all’accordo già raggiunto con l’Inter.

Secondo quanto riportato in Portogallo, il motivo di questa rottura totale sarebbero state le visite mediche con i nerazzurri che erano state fissate per il 13 febbraio e poi rinviate, proprio per la brutta reazione del club lusitano.

L’opinione di Passione Inter

La situazione di Taremi era ipotizzabile, ma l’Inter dovrà comunque monitorarla con cura per evitare problemi per il giocatore, costretto a questo punto a stare diversi mesi senza calcare il campo. Lo stesso giocatore dovrà essere bravo a farsi trovare pronto nel prossimo ritiro, per evitare eccessivi ritardi di condizione.