Inzaghi rimanda il discorso rinnovo: occhio alle richieste dall’Europa

Al suo primo anno all’Inter se l’è visto sfuggire a pochi passi dal traguardo e ora Simone Inzaghi non vuole lasciare niente al caso. Il tecnico nerazzurro vuole lo Scudetto della seconda stella e il suo pensiero attualmente è rivolto unicamente in quella direzione.

Per questo motivo, come riportato da Tuttosport, il tecnico avrebbe rimandato ogni discorso sul possibile rinnovo di contratto al termine della stagione. A quel punto, Inzaghi avrà un solo anno di contratto e il tema del prolungamento sarà inevitabile.

L’ultimo contatto tra le parti è l’incontro di Madrid, prima del ritorno con l’Atletico, con l‘agente Tullio Tinti, presentatosi per un saluto nell’albergo dove si trovava in ritiro la squadra. Il procuratore di Inzaghi avrebbe ricevuto molte chiamate dall’estero in queste settimane: Manchester United su tutti, ma anche Liverpool, Chelsea, Bayern Monaco e un paio di club francesi. Sempre secondo il quotidiano torinese, anche un club italiano (forse il Napoli), si sarebbe fatto avanti).

La volontà del tecnico, però, sembra essere abbastanza chiara: la priorità è di proseguire con l’Inter. Tuttavia, al di là dell’aumento dell’ingaggio, l’interesse primario del tecnico sarebbe quello di avere garanzie sul futuro e sulla progettualità del club.

L’opinione di Passione Inter

Inzaghi ha aperto un ciclo importante all’Inter. Anche oltre le più rosee aspettative di quando fu ingaggiato per sostituire Conte. La sua squadra sta continuando a crescere e anche il progetto nerazzurro sembra aver imboccato la strada giusta per consolidarsi a livello italiano ed europeo. Interromperlo ora non avrebbe senso. Per tutti questi motivi, il rinnovo di Inzaghi sarà una pagina fondamentale per pianificare il futuro interista con fiducia e serenità.