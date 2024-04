Gazzetta: “C’è una cifra che l’Inter non può rifiutare per Carboni”

Valentin Carboni sarà uno dei profili che l’Inter guarderà con maggiore attenzione nella prossima sessione di mercato. I nerazzurri dovranno decidere il futuro del classe 2005, che potrebbe essere ad Appiano Gentile, come alternativa offensiva, o in prestito o come contropartita nell’affare Gudmundsson.

Sono tutti scenari possibili, che dipenderanno anche dall’impressione che Inzaghi avrà di Carboni in ritiro. Tuttavia, c’è anche un’altra possibilità che l’Inter non può permettersi di escludere: la cessione a titolo definitivo.

Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il talento di Carboni piaccia anche all’estero e che in caso di offerta da almeno 40 milioni di euro, l’Inter non potrebbe tirarsi indietro e rifiutare. I nerazzurri avrebbero. A gennaio i nerazzurri avrebbero rifiutato i 20 milioni offerti dalla Fiorentina, ma per il doppio della cifra la risposta potrebbe cambiare.