Inzaghi fa ricca l’Inter: incassi MONSTRE con lui in panchina

Partita dopo partita, Simone Inzaghi si sta confermando uno degli allenatori più vincenti e importanti della storia dell’Inter. Merito dei risultati sul campo, che hanno portato i nerazzurri a diventare una squadra di altissimo livello e che, al tempo stesso, fanno anche la gioia delle casse nerazzurre.

Con il tecnico in panchina, infatti, l’Inter è già arrivata a incassare 270 milioni di euro, grazie anche al raggiungimento della finale di Champions League nella scorsa stagione. Una cifra destinata a salire vertiginosamente al termine dell’attuale annata, come ricorda Tuttosport.

Domenica, infatti, è arrivata l’ufficialità della qualificazione alla nuova Champions League, che garantisce almeno 50 milioni di euro, come anche il Mondiale per Club. Un bottino al quale vanno sommati i risultati ottenuti in questa annata, tutti in crescita rispetto al passato:

Champions League: +40 milioni nonostante l’uscita agli ottavi di finale

Serie A: +20 milioni grazie allo Scudetto

Supercoppa: +8 milioni

Un bottino al quale vanno aggiunti anche gli aumenti legati agli accordi con i vari sponsor. Il conto fa una cifra che si aggira intorno ai 190 milioni di euro, per un totale di oltre 450 milioni di euro incassati da quando Inzaghi siede sulla panchina dell’Inter.