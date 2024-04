Fretta per Gudmundsson: doppia idea per battere la concorrenza

Dopo l’arrivo di Taremi, che verrà ufficializzato a inizio luglio, l’Inter è al lavoro su un altro colpo di alto livello per aumentare la forza del proprio attacco. L’obiettivo numero uno, non è una novità, è Albert Gudmundsson del Genoa, ma la trattativa appare complicata.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno fretta di provare l’affondo, per cercare di anticipare la concorrenza della Premier League (Tottenham in testa), la cui disponibilità economica è nettamente più ampia. La dirigenza, allora, proverà a capire la fattibilità dell’operazione subito dopo la vittoria dello Scudetto.

L’Inter, d’altronde, deve capire come impostare la trattativa con il club ligure. L’obiettivo è trovare la strada per arrivare ai 30 milioni richiesti. L’ipotesi è un inserimento di Carboni nella trattativa, ceduto al Genoa con opzione di recompra. Tuttavia, la strada preferita dalla società sarebbe quella di un’operazione dilazionata, come avvenuto con gli acquisti di Frattesi e Carlos Augusto.

L’opinione di Passione Inter

Gudmundsson è un profilo che farebbe molto comodo all’Inter, ma il suo talento è ormai noto in tutta Europa e il rischio di ritrovarsi invischiati in una trattativa fuori portata potrebbe farsi concreto. Giusto, allora, che i dirigenti cerchino di accelerare i tempi, in modo da capire subito se proseguire sulla strada dell’islandese o se batterne altre.