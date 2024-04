Futuro di Carboni sul tavolo: l’Inter valuta due vie

L’attacco dell’Inter sarà al centro del dibattito pubblico nelle settimane di calciomercato estivo. I nerazzurri hanno bisogno di allungare le rotazioni del reparto, aggiungendo caratteristiche inedite. In questo discorso, rientra anche la valutazione sul futuro di Valentin Carboni.

L’esterno argentino rientrerà in estate dal prestito al Monza e i nerazzurri dovranno capire che ruolo potrà avere nella prossima stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sono due vie possibili: la permanenza e una nuova esperienza in provincia.

La prima opzione potrebbe assecondare la volontà dell’Inter di avere cinque attaccanti la prossima stagione. Carboni potrebbe essere l’opzione in più da schierare a gara in corso per dare nuova linfa ai nerazzurri. Molto dipenderà anche dal futuro di Arnautovic: se l’austriaco dovesse lasciare Milano, allora quello slot potrebbe essero occupato proprio dal baby talento argentino.

Al tempo stesso, scrive sempre la Rosea, nell’ambiente interista c’è la convinzione che una nuova esperienza in provincia possa fare bene alla crescita di Carboni. Il classe 2005, inoltre, potrebbe essere inserito nella trattativa per Gudmundsson, per ridurre l’esborso richiesto dal Genoa. A quel punto, potrebbe passare un paio di stagioni in Liguria per maturare ulteriormente, in modo simile a quanto fatto con Fabbian.

L’opinione di Passione Inter

Il talento di Carboni è scintillante e nel mondo Inter c’è grande fermento per vederlo in azione con i colori nerazzurri indosso. Tuttavia, molto dipenderà sia dalle strategie di mercato dell’Inter, ma anche dall’idea che Inzaghi si farà di lui in ritiro. Il tecnico lo ha già avuto a disposizione la scorsa stagione e, a inizio estate, dovrà capire quanto sarà cresciuto l’argentino e se potrà fare effettivamente affidamento su di lui