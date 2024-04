Arnautovic e De Vrij al lavoro per l’Udinese: le ultime sul rientro

L’Inter tornerà in campo solo domani, dopo i due giorni di riposo concessi da Inzaghi alla squadra. Ad Appiano Gentile, intanto, si ragiona sui possibili rientri degli infortunati, con Arnautovic e De Vrij presentatisi ieri e al lavoro per accelerare il rientro dai rispettivi infortuni muscolari.

Secondo La Gazzetta dello Sport, entrambi dovrebbero essere di nuovo a disposizione di Inzaghi per la sfida di lunedì contro l’Udinese. Entro il weekend dovrebbero tornare a lavorare con i compagni, dando nuovamente al tecnico più opzioni per gestire le rotazioni e le energie. Ci sarà da attendere ancora qualche giorno, invece, per il ritorno in gruppo di Cuadrado.