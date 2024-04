Le richieste di Inzaghi per il rinnovo di contratto con l’Inter

Il futuro dell’Inter dovrebbe essere ancora con Simone Inzaghi. La volontà del tecnico è di proseguire l’avventura in nerazzurro e la stessa società sembra intenzionata a offrirgli il rinnovo di contratto, in modo da evitare l’inserimento di alcune papabili pretendenti.

Un prolungamento importante, che per Inzaghi non ha solo un valore economico. Infatti, come riportato da Tuttosport, l’allenatore piacentino non si accontenterebbe solo dell’estensione dell’accordo attuale fino al 2027, con un cospicuo aumento dell’ingaggio, ma avrebbe bisogno anche di alcune garanzie.

Inzaghi, infatti, avrà bisogno di rassicurazioni sul progetto e sulle prospettive del club, che in queste settimane è in attesa di capire quale sarà il suo futuro, in bilico tra Suning e Oaktree. Probabile, che ci sarà bisogno di ulteriori chiarimenti nelle prossime settimane, quando la situazione si sarà delineata. In un momento così delicato per il futuro dell’Inter, trattenere un tecnico come Inzaghi è uno step fondamentale.