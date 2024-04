Incubo Scudetto per il Milan: derby blindato senza vendita libera

Dopo i risultati dell’ultima giornata, continua ad essere concreta per l’Inter la possibilità di ottenere l’aritmetica dello Scudetto nel derby del prossimo 22 aprile contro il Milan. Uno scenario che il club rossonero vuole scongiurare in qualsiasi modo, ma per il quale si starebbe in realtà già preparando.

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo del Milan è quello di blindare San Siro da una possibile invasione nerazzurra. Difatti, sono già stati polverizzati tutti i biglietti e non si arriverà alla fase di vendita libera nella quale i tifosi dell’Inter avrebbero potuto strappare qualche ingresso.

Nel match in cui è previsto chiaramente il tutto esaurito, ai tifosi nerazzurri verranno riservati i 7500 posti del settore ospiti che in occasione dei derby diventa il secondo verde al posto del terzo anello. Chissà se uno stadio interamente a tinte rossonere basterà ad allontanare il pericolo Scudetto nel derby. Anche perché gli ultimi cinque incroci tra Inter e Milan hanno dato una risposta abbastanza netta…