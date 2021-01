GdS – Tutto tace tra Eriksen e l’Inter. Valencia fermo, per il Psg non è una priorità

Il calciomercato è ufficialmente partito e la dirigenza dell’Inter è al lavoro per cercare di sfoltire la rosa e allo stesso tempo rafforzare la rosa a disposizione di Conte. Non è sicuramente una missione facile, visti i tempi ma Marotta e Ausilio ci proveranno.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, è chiaro che molto dipenderà dal futuro di Christian Eriksen. I discorsi al momento si sono però raffreddati: il Valencia non è andato oltre al richiedere informazioni, il Psg non ritiene il danese al momento una priorità nonostante l’arrivo in panchina di Pochettino.

La situazione di Eriksen però appare differente da quella di Nainggolan. Il Ninja era di fatto ai margini del progetto tecnico di Conte, l’ex Tottenham ieri si è riscaldato a lungo nel secondo tempo e ha avuto anche la possibilità concreta di entrare in campo.

