Clamoroso dal Cile, Spalletti nuovo ct di Vidal e Sanchez? C’è il sì dell’ex Inter

Clamorosa bomba di mercato dal Cile. Secondo quanto riportato Alairelibre.cl Luciano Spalletti, ex allenatore dell’Inter, sarebbe in corsa per subentrare al ct Rueda sulla panchina della nazionale cilena.

Si tratterebbe della prima esperienza assoluta in Nazionale per Spalletti, ancora sotto contratto con l’Inter. L’ex tecnico nerazzurro avrebbe anche dato la propria disponibilità e sarebbe pronto a cimentarsi in questa nuova avventura.

Ci sono però alcuni ostacoli da limare. Spalletti non parla spagnolo e il suo stipendio al momento sembra essere fuori portato ma la federazione cilena ci proverà.

