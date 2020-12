Il Messaggero – Nuova pista dalla Spagna per Eriksen: spunta l’ipotesi Valencia. Lavori in corso

Christian Eriksen è diventato per la seconda volta papà, un bel regalo per buttarsi alle spalle un 2020 da dimenticare. Il fantasista danese lascerà l’Inter nella finestra invernale di calciomercato, come confermato dallo stesso Marotta prima della sfida con il Verona. Una posizione, quella della dirigenza nerazzurra, ribadita con Conte anche nel summit che si è tenuto qualche giorno fa ad Appiano.

Eriksen vorrebbe tornare in Premier League ma al momento nulla bolle in pentola: c’è stato un timido sondaggio dell’Arsenal ma nessuno da Londra si è fatto avanti con decisione. La pista più calda porta a Parigi, complice anche l’arrivo di Pochettino sulla panchina del Psg.

Ma attenzione ai possibili colpi di scena. Secondo quanto riportato infatti da Il Messaggero, nelle ultime ore anche il Valencia ha sondato il terreno con decisione per Eriksen ed è una pista sulla quale l’Inter sta lavorando.

