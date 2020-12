TS – Eriksen via, l’Inter punta allo scambio di prestiti: Arsenal e Psg in fila ma il sogno è van de Beek

Le parole rilasciate prima di Verona-Inter dall’ad nerazzurro Marotta hanno confermato quanto si dice ormai da settimane: il matrimonio tra Eriksen e l’Inter è giunto già ai titoli di coda.

Come riportato da Tuttosport, in vista della finestra invernale di mercato, è più probabile pensare ad uno scambio di prestiti fino a fine stagione da intavolare con un’altra big europea.

Eriksen così potrebbe finire al Psg per Paredes o all’Arsenal per Xhaka o Ceballos ma il sogno sarebbe riuscire ad imbastire un’operazione con il Manchester United e portare a Milano van de Beek, da sempre pallino di Ausilio: l’ex Ajax non sta trovando grande spazio in Inghilterra e potrebbe essere il nome giusto per il centrocampo di Conte.

