Perisic più la LuLa, ecco il piano C di Conte. Soluzione per il futuro: 4° modulo da inizio stagione

Perisic e Lautaro alle spalle di Lukaku, dal piano A al piano C è un attimo. Ieri Antonio Conte ha dato un’altra immagine alla sua Inter con un nuovo tridente che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere anche riproposto in futuro.

Il tecnico nerazzurro ha reso la sua Inter più profonda e meno leggibile, rinunciando a un centrocampista e regalando a Lukaku un appoggio in più. Si tratta del quarto modulo diverso in meno di metà stagione che certifica la crescita complessiva di una squadra che ora sa giocare in più modi.

