CdS – La moviola di Verona-Inter: perché è stato annullato il 3-1 di Lukaku. Zaccagni rischia il rosso

Anche il Corriere dello Sport regala un 6 pieno all’arbitro Giacomelli. Giusto annullare la rete dell’1-3 a Lukaku: il direttore di gara punisce il modo in cui l’attaccante belga si libera di Magnani che non fa molto per rimanere in piedi, ma la mano sulla spalla sinistra c’è.

Zaccagni rischia il rosso a fine primo tempo: piede a martello sulla tibia destra di Barella, l’espulsione poteva starci anche se non siamo ai livelli di Cuadrado con la Fiorentina. Infine è regolare la rete del momentaneo 1-1 di Ilic che non fa fallo su Skriniar quando tocca il pallone.

