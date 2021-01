CM.com – Non decolla lo scambio Eriksen-Isco: la posizione di Inter e Real Madrid

Christian Eriksen è uno dei nomi più chiacchierati di questa finestra invernale di calciomercato. Dalla Francia non arrivano conferme su un presunto scambio con il Psg per Paredes ma anche dalla Spagna piovono smentite.

Come riportato da Calciomercato.com, non si registrano per ora contatti con il Real Madrid per uno scambio tra Eriksen e Isco. L’Inter resta aperta ad ogni tipo di soluzione e dialogo ma con i Blancos non c’è stato nessun scambio di informazioni.

Ma non solo perché Florentino Perez sembra essere deciso sul fronte Isco. Il numero uno del Real Madrid infatti non è disposto a fare scambi o inserire altri giocatori, neppure quell’Eriksen tanto desiderato in passato. Se lo spagnolo andrà via, lo farà o con una cessione temporanea o definitiva.

