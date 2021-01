Dove vedere Sampdoria-Inter: diretta TV e streaming del match

Dove vedere Sampdoria-Inter in diretta TV e streaming

Prima trasferta dell’anno per l’Inter di Antonio Conte, reduce dal tennistico 6-2 inflitto al Crotone domenica a San Siro. La squadra nerazzurra fa visita alla Sampdoria dell’ex Ranieri nella sfida valida per il 16esimo turno di campionato. Una sfida cruciale visto che la giornata si chiuderà con il big match tra Milan e Juventus.

Informazioni utili per seguire il match

Dove vedere Sampdoria-Inter? Il match è in programma mercoledì 6 gennaio alle ore 15.00 e si giocherà allo stadio Marassi. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport, canale numero 202 e 252 del satellite. La sfida sarà visibile anche sull’applicazione gratuita SkyGo su dispositivi come computer, smartphone o tablet. Un’altra alternativa per assistere a Sampdoria-Inter è Now TV, tramite l’acquisto di uno dei pacchetti dedicati. Su Passione Inter, come di consueto, verrà fornita la diretta testuale del match mentre su Youtube saremo in diretta dal pre-partita.

Sampdoria-Inter, le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Damsgaard, Silva, Thorsby, Jankto; Verre, Keita. All. Ranieri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Sanchez, Lautaro. All. Conte

