Léger-Moëc (FootMercato): “Scambio Eriksen-Paredes? Se ne parla solo in Italia. Pochettino preferisce Alli”

Aurélien Léger-Moëc, giornalista francese di FootMercato che segue da vicino le vicende di casa Paris Saint-Germain, si è concesso ai microfoni di Tuttomercatoweb per commentare le voci di mercato che vedrebbero Eriksen in cima alla lista dei desideri del nuovo Psg di Pochettino.

Ecco le sue parole: “Per il PSG sarà un mercato fatto di opportunità, non di operazioni dispendiose. Nei piani di Pochettino, proprio in tal senso, vedo più Dele Alli che Eriksen per rinforzare la mediana. Per quanto abbiamo saputo in questi primi giorni, infatti, l’argentino vorrebbe tornare ad allenare Alli anche a Parigi, al Tottenham sta giocando poco e Leonardo farà quindi un tentativo”.

L’ipotesi scambio con Paredes: “I rumors su Eriksen al Paris Saint-Germain arrivano dall’Italia, nessun media francese ha avuto modo di confermarli almeno finora. Abbiamo letto per esempio di un possibile scambio con Leandro Paredes a centrocampo, ma sinceramente mi sembra molto complicato. L’ex Roma può partire solo in caso di offerte veramente valide e a gennaio, si sa, è difficile che queste si presentino”.

Paredes non si muove: “E’ felice a Parigi, vuole restare al PSG e lui in persona potrebbe quindi dire di no a un’eventuale proposta dell’Inter. Mister Pochettino poi è appena arrivato e dovrà fare le sue valutazioni sulla rosa a disposizione. Noi stessi ne sapremo di più soltanto nei prossimi giorni”.

