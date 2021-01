Mercato – Ausilio sogna van de Beek: Eriksen possibile pedina di scambio

Piero Ausilio non molla: come riporta Calciomercato.it il dirigente nerazzurro potrebbe provare il colpo Donny van de Beek. L’olandese ha deluso le aspettative nel Manchester United e Christian Eriksen potrebbe diventare un interessante pedina di scambio.

van de Beek ha collezionato 21 presenze con i Red Devils segnando una rete, ma in mezzo al campo non ha illuminato il gioco come ci si aspettava. Ausilio è da sempre innamorato del 23enne, già ai tempi dell’Ajax, e vorrebbe tentare il colpaccio nonostante le difficoltà societarie.

Il mercato sarà sicuramente difficoltoso, eppure l’Inter potrebbe avere in casa la pedina di scambio giusta: Christian Eriksen gradirebbe il ritorno in Premier League e un club come il Manchester United potrebbe sobbarcarsi tutto il suo ingaggio. L’opzione più concreta è uno scambio di prestiti con gli eventuali riscatti da accordare in futuro.

