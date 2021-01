Dove vedere Inter-Juventus, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Inter-Juventus in diretta TV e streaming

Il derby d’Italia è un appuntamento imperdibile: l’Inter arriva al big match dopo un solo punto nelle ultime due giornate e i bianconeri hanno accorciato il gap. Sarà una sfida Scudetto e l’imperativo è ovviamente vincere, come non accade dal 2016.

Informazioni utili per seguire il match

Dove vedere Inter-Juventus? Il match è in programma domenica 17 gennaio alle 20:45 e si giocherà allo stadio Meazza. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport, canale numero 202 e 251 del satellite. La sfida sarà visibile anche sull’applicazione gratuita SkyGo su dispositivi come computer, smartphone o tablet. Un’altra alternativa per assistere a Inter-Juventus è Now TV, tramite l’acquisto di uno dei pacchetti dedicati. Su Passione Inter, come di consueto, verrà fornita la diretta testuale del match mentre su Youtube saremo in diretta dal pre-partita.

