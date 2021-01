Ex Inter, Schelotto vicino alla Sambenedettese per un tridente da sogno in Lega Pro

La Sambenedettese punta in alto ed è pronta a ingaggiare Ezequiel Schelotto, ex giocatore dell’Inter e attualmente svincolato. Il classe ’89 viene da un’esperienza in Premier League lo scorso anno e, come riporta Tuttomercatoweb, potrebbe tornare in Italia.

Un altro ex nerazzurro veste la maglia rossoblu dei marchigiani: Ruben Botta infatti è stato acquistato nella finestra di mercato estiva. Inoltre troverà anche Maxi Lopez per formare un tridente con l’obiettivo della Serie B.

Schelotto in maglia nerazzurra vanta 13 presenze nella stagione 2012/13 con un solo, ma indimenticabile gol messo a segno: quello che valse il pareggio nel derby contro il Milan.

