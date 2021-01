Boninsegna sprona l’Inter: “Se migliora a centrocampo diventa devastante”

Roberto Boninsegna ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb come doppio ex di Inter e Juventus in vista del derby d’Italia in programma domenica sera.

“I miei migliori momenti con la maglia dell’Inter sono i primi anni Settanta. Sono stati ceduto al Cagliari, ma dopo tre anni chiesi di ritornare. E dal 1970 al 1974 in nerazzurro vinsi tre volte la classifica cannonieri e lo Scudetto del 1971. Poi andai alla Juve, per me era una sconfitta ma dovetti accettare. Devo solo ringraziare Boniperti per quei tre anni fantastici e ricchi di successi”.

“Lukaku è insostituibile, Ronaldo è stato uno dei più grandi calciatori al mondo. Ora mi sembra in fase calante ma la Juve tra Morata, Kulusevski e Dybala ha già i sostituti. L’Inter ha meno sostituti per Lukaku, a Genova lo hanno messo dentro mentre perdevamo e dico perdevamo perché il cuore mi porta sempre al nerazzurro”.

“Vidal è un buon centrocampista. L’Inter per me non ha una regista, Marcelo Brozovic è inventato. Hanno un bel centrocampo, ma mancano regista e incontrista. La difesa è ottima, Lukaku e Lautaro sono la coppia d’attacco più forte d’Europa. Se l’Inter migliora a centrocampo può diventare devastante”.

“Per la partita di domenica il mio cuore spera Inter, però a San Siro quando giocavo contro la Juve c’era la Brianza che era tutta juventina e sembrava di giocare in trasferta. Io spero nell’Inter”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<