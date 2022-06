Esposito può seguire la stessa strada di Pinamonti all’Empoli?

Se Esposito andasse all'Empoli, ci sono tutti i presupposti perché maturi definitivamente

Alessio Murgida

Dopo il prestito al Basilea, Sebastiano Esposito torna all'Inter ma occhio perché potrebbe esserci già pronta la sua nuova destinazione. L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, infatti, ha spiegato come sia in piedi una trattativa tra l'Empoli e i nerazzurri per il trasferimento a titolo temporaneo dell'attaccante classe 2002. Se l'accordo si dovesse davvero chiudere, sarebbe una bella notizia per tutti.

In primis per l'Inter che piazzerebbe un proprio talento in uno dei club migliori quando si parla di valorizzare i giovani. Lo stesso Pinamonti, grazie anche al lavoro, è riuscito a esprimersi al meglio in Toscana disputando la miglior stagione in carriera, sia dal punto di vista realizzativo (13 gol) che di rendimento.

Esposito può seguire le orme di Pina per diversi motivi. Al Basilea ha mostrato ottime cose (7 reti in 34 presenze) ed è pronto per il salto in A da titolare. All'Inter è decisamente troppo presto ma in una squadra di media classifica, come appunto l'Empoli, può davvero fare bene.

C'è poi un altro dettaglio da non sottovalutare: all'Empoli, Seba ritroverebbe mister Zanetti (recentemente insidiatosi sulla panchina dei toscani dopo l'esonero di Andreazzoli). Con il tecnico, Esposito ha vissuto 6 mesi in prestito al Venezia dove - tra alti e bassi - ha giocato con una buona continuità.

Zanetti non ha mai nascosto il proprio apprezzamento per il giocatore: e questo all'Inter non può che fare piacere.