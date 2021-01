CM.com – Esposito-Spal, è finita: tre club di Serie B alla finestra. L’Inter ha le idee chiare

Dopo solo 4 mesi l’avventura di Sebastiano Esposito alla SPAL è già terminata. Come riportato da calciomercato.com, le cose non sono andate come ci si aspettava e il canterano nerazzurro tornerà all’Inter in attesa di una nuova sistemazione.

La volontà dell’entourage e della società è quella di trovare, nella finestra invernale di calciomercato, una squadra che sia in grado di garantire più spazio e minutaggio ad Esposito. Nelle ultime ore a farsi avanti con una certa decisione sono stati Pescara, Cittadella e Reggina. Anche il Brescia sarebbe interessato a lui ma al momento non ci sono stati contatti ufficiali tra le parti.

