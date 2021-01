Bellinazzo: “Suning non vuole cedere l’Inter. BC Partners? Uno dei maggiori investitori al mondo”

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore ed esperto di economia e sport, si è concesso ai microfoni di Calciotoday.it per fare il punto sulla trattativa in ballo tra Suning e la BC Partners, destinata ad avere un impatto importante sul futuro dell’Inter.

Ecco le sue parole: “Si tratta di una collaborazione. Hanno a che fare con il finanziamento dei bond in scadenza nel 2021, o di un’eventuale partnership azionaria di minoranza. Al momento Suning non vuole cedere, ma non lo dico solo io. Lo stesso presidente Zhang ha smentito tutto negli scorsi giorni con un comunicato ufficiale”.

Su BC Partners: “Si tratta di uno dei maggiori investitori al mondo, quindi senz’altro si tratterebbe di un investitore solido. Sicuramente in questi giorni c’è fermento perché l’Inter ha problemi di carattere finanziario, come tutte le squadre dopo il Covid, ma bisogna avere lucidità per riportare certe notizie. Se dovessero arrivare offerte realmente importanti, si potrebbe anche trattare una cessione. Al momento, però, Zhang non va sul mercato per cedere”.

