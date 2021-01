GdS – D’Ambrosio ko, nuovi controlli tra 10 giorni. E Vecino scalpita: nel mirino c’è la Fiorentina

Antonio Conte dovrà fare a meno di Danilo D’Ambrosio per 30-40 giorni. Come ricordato da La Gazzetta dello Sport, il difensore nerazzurro ha riportato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro e tra una decina di giorni l’Inter farà una nuova verifica strumentale per rivalutare i tempi di recupero.

Intanto Conte può consolarsi con il rientro ormai prossimo di Matias Vecino. L’uruguaiano, fermo da luglio, dalla prossima settimana tornerà a svolgere il lavoro completo di allenamento con l’intero gruppo. Nel mirino c’è la convocazione per la gara contro la Fiorentina di Coppa Italia, in programma mercoledì.

