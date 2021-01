GdS – La Fiorentina sfida Inter&Co: anche Commisso sogna Gomez. Il piano

La finestra invernale di calciomercato è appena iniziata ma tutto tace ancora sul fronte del Papu Gomez. Il fantasista argentino lascerà con ogni probabilità l’Atalanta, dopo la rottura con Gasperini.

L’Inter è una delle squadre che monitora con attenzione gli sviluppi della vicenda. I prossimi giorni saranno decisivi per capire quale sarà la nuova destinazione, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport anche Commisso starebbe pensando al Papu. La Fiorentina ci proverà per Gomez negli ultimi giorni di mercato se l’argentino non avrà prima trovato casa altrove.

