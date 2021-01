CdS – È Vecino il colpo per il centrocampo di Conte: ecco la “Garra” che serviva. Convocato contro la Roma?

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarà Matias Vecino “l’acquisto” di gennaio a centrocampo per l’Inter.

Sarà l’uruguaiano a rimpiazzare Nainggolan in mediana. Ieri Vecino ha sostenuto la prima seduta in gruppo. Il suo nome potrebbe addirittura comparire nella distinta nerazzurra per la gara dell’Olimpico in programma domenica contro la Roma, altrimenti il rientro tra i convocati slitterà a mercoledì per Fiorentina-Inter, ottavo di finale di Coppa Italia.

