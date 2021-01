UFFICIALE – Sebastiano Esposito lascia la SPAL: risolto il prestito

Mancava soltanto l’ufficialità che è arrivata in questi minuti: Sebastiano Esposito lascia la SPAL. L’attaccante classe 2002 di proprietà dell’Inter era in prestito al club di Ferrara dall’inizio della stagione, dove ha disputato 13 partite e segnando un solo gol.

Il prestito è stato ora ufficialmente risolto, come comunicato dallo stesso club: “S.P.A.L. srl comunica di aver risolto anticipatamente il prestito dall’Internazionale FC dell’attaccante Sebastiano Esposito. In questi mesi, Sebastiano Esposito ha disputato 13 gare con la maglia biancazzurra (dieci in Serie B e tre in Coppa Italia) segnando un goal. La società biancazzurra ringrazia il calciatore per la professionalità dimostrata nel corso della sua esperienza a Ferrara, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera”.

Ora Esposito è pronto per la nuova avventura al Venezia.

