Verso Inter-Juventus, Morata: “Lukaku uno dei migliori 9 al mondo, gli chiederò la maglia. A volte non riesci a fermarlo”

Manca sempre meno al big match della 18^ giornata di Serie A. Domenica alle 20:45 a San Siro l’Inter di Antonio Conte ospiterà la Juventus di Andrea Pirlo. Il Derby d’Italia è la partita forse più sentita per i tifosi nerazzurri dell’intera stagione, e soprattutto negli ultimi tempi da quando Inter-Juventus può significare Scudetto.

Ai microfoni di Sky Sport l’attaccante bianconero Alvaro Morata ha presentato la sfida: “Lautaro e Lukaku sono due giocatori fantastici. Lukaku è uno dei migliori 9 al mondo, ha tutto. E’ all’Inter e sono contento per lui, è una grande persona e mi piace vederlo giocare. Gli chiederò la maglia, mi piace sempre giocare contro i grandi giocatori e spero non attraverserà domenica una buona giornata. A volte non riesci a fermarlo perché è davvero forte”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<