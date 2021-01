Esposito lascia la Spal, sui social il messaggio al fratello: “Ti amo. Grazie per esserci sempre”

Il giovane attaccante di proprietà dell’Inter Sebastiano Esposito lascia a causa dello scarso minutaggio la Spal, squadra in cui ha giocato in prestito la prima parte della stagione, per cercare una nuova formazione in Serie B. Con un messaggio sui social, il giovane calciatore ha salutato la società estense, dedicando un messaggio particolare al fratello Salvatore, anche lui membro della compagine allenata da Pasquale Marino.

Il fratello maggiore aveva scritto: “E’ stato bello averti avuto al mio fianco in questa esperienza. Come nella vita, nel calcio le storie non ha sempre un lieto fine, so che ci tenevi a fare molto di più. Ma ora metti tutto te stesso nella nuova avventura, dove ti auguro di dimostrare tutto il tuo valore. Ti amo, il tuo fratello maggiore”.

Sebastiano Esposito ha prima salutato la Spal, con le seguenti parole: “È arrivata l’ora dell’addio, grazie”. Poi ha dedicato dichiarazioni al miele per il fratello: “Ti amo, solo tu sai quanto esserci stato male. Ma la vita è questa: ti dà e ti toglie. Grazie per esserci sempre”.

