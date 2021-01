Social – Pinamonti annuncia il ritorno: su Instagram è in campo con i compagni

Uno dei nomi caldi nel mercato dell’Inter è quello di Andrea Pinamonti, che è inserito sulla lista dei partenti e piace sia in Serie A che a squadre all’estero come l’Eintracht Frankfurt. Il giovane attaccante ha saltato le ultime partite a causa di un infortunio subito in Under 21, ma adesso è pronto a tornare a disposizione.

Lo stesso attaccante l’ha dimostrato con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, con una foto che lo ritrae in campo insieme al resto della squadra.