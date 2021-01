Buone notizie da Appiano: Conte recupera due giocatori. Le ultime verso la Juventus

Dall’allenamento odierno svolto ad Appiano Gentile arrivano buone notizie per Antonio Conte, a poche ore dalla supersfida contro la Juventus, in programma domenica sera e che potrebbe dire molto sulle ambizioni stagionali di un’Inter a caccia di risposte dopo le partite contro Sampdoria e Roma.

La prima buona notizia riguarda Stefano Sensi, che era stato inserito nell’elenco dei titolari in vista della partita di Coppa Italia contro la Fiorentina, salvo poi non scendere in campo a causa di un problema al polpaccio. Nella giornata di ieri l’Inter aveva comunicato che il giocatore non aveva subito alcuna lesione, e stando a quanto riportato da Sky Sport il centrocampista è considerato pienamente recuperato ed ha lavorato con il gruppo.

In campo anche Matteo Darmian, pienamente recuperato, mentre l’unico assente è stato il lungodegente Danilo D’Ambrosio.

