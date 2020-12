Eurosport – Gervinho salta Crotone-Parma: infortunio “diplomatico”? C’è l’Inter dietro

Gervinho salterà Crotone-Parma, l’attaccante ivoriano non è infatti partito con il resto della squadra nonostante il suo nome fosse stato inserito nella lista dei convocati diramata da Fabio Liverani per l’ultima partita del 2020.

La causa del forfait è da attribuire ufficialmente ad un infortunio, come spiegato dallo stesso club con una nota ufficiale: “Gervinho ha rimediato una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra”.

Ma, secondo quanto riportato da Eurosport, è possibile che l’esclusione sia dettata anche dal mercato. E dietro potrebbe esserci proprio l’Inter di Antonio Conte che considera l’ivoriano come l’elemento perfetto in grado di rinforzare l’attacco e dare alla squadra nerazzurra un’opzione tattica in più dalla metà campo in su.

