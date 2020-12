Sky – Verso Verona-Inter, dubbio per Juric in attacco: la spunta l’ex Salcedo?

L’Inter, dopo la vittoria in campionato contro lo Spezia, va verso l’ultima trasferta dell’anno in quel di Verona, contro l’Hellas di Ivan Juric. I padroni di casa sono reduci dal pareggio contro la Fiorentina, ma vogliono ritrovare una vittoria che manca dall’1-2 esterno contro la Lazio: ecco, secondo quanto riportato da Sky Sport, i dubbi per l’allenatore dei veronesi.

Per quanto riguarda la sistemazione tattica, il tecnico ex Crotone dovrebbe confermare il 3-4-2-1. In difesa Gunter sembra in vantaggio nei confronti di Lovato, con Dawidowicz e Ceccherini a completare la retroguardia. Veloso e Tameze giocheranno sulla mediana, mentre Lazovic e Zaccagni in trequarti, con gli ex Faraoni e Dimarco a spingere sulle fasce; infine, un unico dubbio in attacco: Salcedo, al momento, sembra spuntarla su Colley.

Ecco, dunque, la probabile formazione dei veneti:

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter (Lovato), Ceccherini; Faraoni, Veloso, Tameze, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Salcedo. All. Juric.

