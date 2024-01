Fabrizio Romano ANNUNCIA il COLPO dell’Inter: “Ultimi dettagli”

E’ in dirittura d’arrivo il nuovo affare dell’Inter a costo zero. Il club nerazzurro, come raccontato ormai da settimane, ha infatti messo le mani su Mehdi Taremi e sta per bloccare il suo approdo a Milano per la prossima estate. Trattativa che ha subito un’accelerata importante nelle scorse ore e che sta per volgere ad una conclusione definitiva.

A dare la notizia è stato il noto giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, il quale ha svelato i contorni dell’affare tra club nerazzurro e attaccante iraniano. Questo il suo annuncio su Instagram: “L’accorto tra l’Inter e Taremi come parametro zero per la prossima stagione è giunto ai dettagli finali. Contratto biennale, con opzione per un’altra stagione per Taremi che lascerà il Porto gratis. Gli ultimi dettagli verranno discussi dopo la Coppa d’Asia per chiudere l’accordo”.

L’opinione di Passione Inter

Come la maggior parte degli affari a costo zero, anche in questo caso Taremi potrebbe rivelarsi un buon colpo per l’Inter. L’approdo gratis del centravanti iraniano riduce infatti il rischio di fallimento e toglie allo stesso attaccante le pressioni da costo del cartellino. Qualora l’ingaggio non dovesse andare oltre i 3 milioni di euro annui, a quel punto sarebbe davvero un ottimo affare per il club nerazzurro. L’attaccante del Porto ha dalla sua esperienza e doti offensive importanti. Starà ad Inzaghi integrare le sue qualità in un reparto che vedrà protagonisti ancora una volta Lautaro e Thuram, con Taremi alle loro spalle a giocarsi le sue chance.