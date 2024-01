VIDEO – Inter pronta al decollo, ma… Lautaro dimentica il bagaglio!

E’ proprio vero che il feeling tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram è talmente forte che anche fuori dal campo il francese non smette di far assist per il proprio compagno. Anche ieri, in occasione della partenza dall’aeroporto di Malpensa, il francese ha servito l’argentino con un ‘intervento decisivo’.

Ha fatto il giro del web, infatti, il divertente video della partenza nerazzurra verso l’Arabia Saudita con la passerella dei calciatori dal bus verso l’ingresso dell’aeroporto. Tra gli ultimi a raccogliere i propri bagagli, c’era appunto Marcus Thuram che è stato subito richiamato da un collaboratore nerazzurro.

L’attaccante, infatti, ha dovuto recuperare la valigia che Capitan Lautaro aveva dimenticato all’interno del bus. Il francese ha poi voluto consegnare personalmente il bagaglio all’argentino, come si può notare dal video in basso: