Fabrizio Romano: “Inter-Bonny, ECCO la data per l’intesa”

Dopo l’accelerata delle ultime ore, nelle quali l’Inter ha incassato il sì del calciatore e raggiunto un’intesa di massima con il suo entourage, nei prossimi giorni è atteso l’accordo definitivo con il Parma per Ange-Yoan Bonny. L’attaccante francese attende a questo punto solamente gli sviluppi dei contatti tra i due club, i quali dovranno prima limare le distanze iniziali tra domanda e offerta.

Per quanto riguarda le tempistiche, ecco le ultime secondo Fabrizio Romano: “Capiremo di più settimana prossima probabilmente per l’operazione Bonny. All’Inter piace tanto e da tempo, ancor prima dell’arrivo di Cristian Chivu. Ora c’è un incentivo in più, Chivu lo conosce bene e intravede il potenziale. L’Inter sta già parlando col Parma sulla base di 22 milioni di euro con dei bonus. Il Parma vuole qualcosa in più, al momento un accordo non c’è ed è molto probabile che si vada a settimana prossima. Ma Inter e Parma sono pronte a trovare un’intesa per Bonny, non soltanto per la cifra, ma anche i termini di pagamento. Il giocatore ha già dato il suo gradimento da tempo all’Inter e sarebbe pronto a firmare. Dipende tutto dai due club che hanno una relazione molto buona”.