Colpo di scena Inter: QUESTA può essere la quarta punta

In attesa di disputare gli altri due match rimanenti nella fase a gironi del Mondiale per Club, rispettivamente contro Urawa Red Diamonds e River Plate, l‘Inter sta già avanzando delle riflessioni importanti in vista delle prossime manovre di calciomercato.

Il reparto avanzato rimane ovviamente quello coi riflettori puntati, nel quale tra pochi giorni potrebbe sbarcare il quotatissimo Ange-Yoan Bonny. L’attaccante francese è in cima alle preferenze del club nerazzurro, al pari di Rasmus Hojlund del Manchester United. Entrambi classe 2003, hanno già vissuto un’esperienza rilevante nel campionato italiano e vengono considerati già pronti per l’Inter.

Il danese, a differenza di Bonny, ha però una valutazione più alta che si aggira intorno ai 45 milioni di euro con lo United che non sembra essere disposto – almeno in questa fase di mercato – ad aprire al prestito con opzione. Da qui, stando a quanto riferito da Calciomercato.com, potrebbe prendere piede un’idea a dir poco intrigante per completare l’attacco nerazzurro.

Rientrato a tempi record da un piccolo fastidio al ginocchio, Francesco Pio Esposito potrebbe infatti convincere l’Inter nei prossimi due match del Mondiale a puntare su di lui come quarta punta. Il classe 2005, che nei piani iniziali sarebbe dovuto partire nuovamente in prestito, ha bisogno di giocare e non verrebbe dunque trattenuto come quinto attaccante con un ruolo dunque marginale nell’organico.

Dovesse quindi convincere definitivamente Chivu (che lo ha già allenato in Primavera) e tutta la dirigenza dell’Inter a puntare subito sul suo talento, Pio Esposito rimarrebbe a fare la prima alternativa ai titolari Lautaro e Thuram, insieme ad un altro innesto proveniente dal mercato che ad oggi – visti gli sviluppi recenti – pare possa essere proprio Bonny.