Ausilio parla con Calhanoglu: “C’è un po’ di imbarazzo”

Era già successo un anno fa, quando il Bayern Monaco si fece avanti per portare Hakan Calhanoglu in Baviera. Si sta ripetendo ora, con l’interesse del Galatasaray, ancora non sfociato in un’offerta ufficiale. La differenza, per ora, è l’atteggiamento del giocatore dell’Inter.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, se lo scorso giugno Calhanoglu si affrettò a ribadire la sua permanenza all’Inter, oggi ancora non avrebbe fatto sapere chiaramente la sua volontà al club nerazzurro. Tant’è che scrive sempre il quotidiano, il direttore sportivo Piero Ausilio avrebbe parlato direttamente con il giocatore nella giornata di ieri.

Tuttavia, Calhanoglu non si sarebbe ancora esposto in merito al mercato, con i nerazzurri in attesa di capire la sua volontà per il futuro. “C’è un po’ di imbarazzo”, sottolinea la Rosea, con il pressing del Galatasaray non ancora sfociato in un’offerta ufficiale e i dubbi sul giocatore, che non consentono all’Inter di capire bene il da farsi.

I nerazzurri, nel frattempo, avrebbero già fissato il prezzo per un eventuale addio: almeno 30-40 milioni di euro. Ad oggi, però, è difficile valutare anche delle possibli alternative sul mercato, sebbene i nomi di Rovella e Bernabé siano sul taccuino. A fare chiarezza, dovrà essere lo stesso Calhanoglu.