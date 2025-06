Conto alla rovescia per Bonny all’Inter: ECCO cosa manca

Il Mondiale per Club dell’Inter sta entrando nel vivo, ma in casa nerazzurra si lavora tanto anche al futuro, con il mercato al centro dei pensieri della dirigenza. In queste ore la pista più calda è senza dubbio quella che porta a Ange-Yoan Bonny del Parma, promesso sposo nerazzurro.

Il calciatore, infatti, ha già detto sì ai nerazzurri da tempo e ormai anche la trattativa tra i due club è in dirittura d’arrivo. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, mancherebbe ormai solo un ultimo incontro tra le due società per stabilire i termini economici e le modalità.

Il vertice dovrebbe arrivare la prossima settimana, quando Inter e Parma si troveranno per stabilire i bonus, la formula (titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto) ed eventuali contropartite (Sebastiano Esposito). L’operazione dovrebbe avere un valore complessivo di circa 23-25 milioni di euro.