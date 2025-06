Addio Calhanoglu, pronta l’offerta del Galatasaray: l’Inter risponde

Hakan Calhanoglu deve ancora sciogliere le riserve sul suo futuro, ma la pressione del Galatasaray si starebbe facendo sempre più forte, nonostante non sia ancora arrivata un’offerta ufficiale all’Inter per il centrocampista.

Tuttavia, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, il club turco sarebbe già pronto a farsi avanti con una proposta da 20 milioni di euro, una cifra cospicua per le abitudini di mercato del Galatasaray. A fare la differenza, però, sarebbe ingaggio da 10 milioni di euro all’anno per Calhanoglu.

La cifra messa sul piatto, però, potrebbe non soddisfare l’Inter, che chiederebbe almeno 35-40 milioni di euro per privarsi di uno dei pilastri della sua rosa. Soldi da reinvestire poi su un suo sostituto. Da capire, allora, se e quanto Calhanoglu forzerà la mano per l’addio.